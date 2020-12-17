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Politika

Türkiye'den ABD'nin Sudan adımına olumlu tepki

ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasına Türkiye'den olumlu tepki.

AA17 Aralık 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:24
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Sudan'ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının olumlu adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili soruya yazılı olarak cevap verdi.

Söz konusu kararın, doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini belirten Aksoy, "Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin, Sudan’daki geçiş süreci ile bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini kaydetti.

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