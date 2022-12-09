İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2022 Cuma / 16 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6488
  • EURO
    19,674
  • ALTIN
    1077.28
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den ABD'ye hatırlatma: Teyit mektupları sunulması gerekir
Politika

Türkiye'den ABD'ye hatırlatma: Teyit mektupları sunulması gerekir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüşmesinde Türk boğazlarının önemini ve buradan geçmek isteyen petrol tankerlerinin sigorta şirketlerinden teyit mektupları sunması gerektiği hususunu yineledi.

AA9 Aralık 2022 Cuma 21:52 - Güncelleme:
Türkiye'den ABD'ye hatırlatma: Teyit mektupları sunulması gerekir
ABONE OL

Türk diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Önal, Adeyemo ile 7 Aralık Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büyükelçi Önal, görüşmede koruma ve tazmin (P&I) şirketlerinin, tavan fiyatının üzerinde Rus petrolü taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçersiz olacağını duyurmaları üzerine, Türk boğazlarından geçmeyi planlayan petrol tankerleri için Türk makamlarına bahse konu sigorta şirketlerinden teyit mektuplarının sunulması ihtiyacına dikkati çekti.

Türk tarafı, İstanbul Boğazı'ndaki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin önemini vurguladı.

Türk denizcilik makamları, Türk boğazlarından taşınacak petrolün menşeini ayırt etmelerinin mümkün olmaması ve tankerlerin geçerli P&I sigortası olmaksızın Türk sularına girmelerine izin verilemeyeceğine dair mutlak ulusal ve uluslararası yükümlülükler altında olmaları nedeniyle tankerlerden sigortalarının geçerliliğini kanıtlamalarını talep etmeye başlamıştı.

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal
  • Sedat Önal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.