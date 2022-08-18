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Politika

Türkiye'den Afganistan'daki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti.

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