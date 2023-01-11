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Politika

Türkiye'den 'ateşkes' çağrısı! Milli Savunma Bakanı: Barışın temini için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı. Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Türkiye'den 'ateşkes' çağrısı! Milli Savunma Bakanı: Barışın temini için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

TÜRKİYE, BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Görüşmede, Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

17 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI

Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiğini bildiren Akar, sağlanan girişimin aksamadan devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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