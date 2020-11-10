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Politika

Türkiye'den Azerbaycan'a üst düzey ziyaret

Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdiler.

IHA10 Kasım 2020 Salı 21:35 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:35
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

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