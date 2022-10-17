Türkiye'den çarpıcı F-16 açıklaması: Bir karar alınmış

Türkiye, küresel riskler ve güncel diplomatik meselelerle ilgili "oyun kurucu" aktör olarak öne çıkıyor. Batıda yükselen ırkçılıktan, ABD ile yürütülen F-16 görüşmelerine; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden Ermenistan ile normalleşme sürecine SABAH'a değerlendirmelerde bulunan TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa'da dine karşı ırkçılığın en üst seviyeye çıktığına ve ırkçılığın bulaşıcı bir unsur olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki temaslarını değerlendiren Kılıç, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın BM çerçevesinde yapmış olduğu görüşmeler ortada, programı ile ilgili bir gizlimiz saklımız yok. Tabii ki özel görüşmelerimiz olabilir ama onu da beyan ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın programında ise bilinmeyen bir süreç var.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının yurtdışına gittiğinde görüşme trafiği içerisinde soru işareti uyandıracak bir bölüm var ise AK Parti milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak da vatandaş olarak da ilgimi çeker. Siyasi olarak istediği ile görüşebilir, o bizi ilgilendirmez ama orada kimlerle görüştüğünü bilmek ayrı bir konu. 'Şu dönem içerisinde özel görüşmelerim olacak' denebilir ama ortadan yok olmak başka bir şey. Basında da çok ciddi eleştiri var. Referans vermeye çalıştıkları birçok AB ülkesinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar"

UYUMLAŞTIRMA KASIM ORTASINDA OLABİLİR

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'larla alakalı sürece değinen Kılıç, parti olarak Mayıs ve Eylül ayında iki ziyaret yaptıklarını hatırlattı. Kılıç, bu ziyaretlerde 40'tan fazla siyasi ile görüştüklerini ifade ederek müzakere edilmesi gereken teknik konular olduğunu söyledi. Kılıç, "Temsilciler Meclisi ayağında bizim kabul etmediğimiz iki madde geçti, fakat Senato taslağında yok. Bundan dolayı bir uyumlaştırma süreci olacak. Uyumlaştırma çalışmasının Kasım ortası gibi olabileceğini düşünüyorum. Senato tarafından bu adımın atılması olumlu bir sinyaldir. Sürecin gideceği yön olarak bir ışık tutuyor. Yönetim tarafından desteklendiği kanaatindeyim. Burada mutlaka bir görüş alışverişi olmuştur, bir karar alınmış. Bu iki madde metne konulmamış. F-16 süreci 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sunar. Olumlu ilerleyen sürecin olumlu olarak devam edeceğini öngörüyorum " şeklinde konuştu.

IRÇILIK BULAŞICI

Siyasi ve sosyal gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Kılıç, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Balkan ülkelerinin bir kısmında aşırı sağda yer alan hatta ırkçı yaklaşımları olan partilerin yükselişinin kaygı verici olduğunu anlattı. Avrupa'da siyasi ve sosyal akımları etkileme kabiliyeti bakımından Almanya'nın öneminin altını çizen Kılıç, Alman siyasetinde aşırı uçlar olduğuna değinerek, "İslamofobi, ırkçılık içerisinde en başta geliyor.

Almanya'da dine karşı olan ırkçılık en üst seviyeye çıkmış durumda. Bunu camilere yapılan saldırılardan anlıyoruz. Gamalı haç çizilmesi domuz kafası bırakılması gibi saygısızlıklar var. Kamuoyu anketlerine bakıldığında Almanya'nın Branderburg eyaletinde aşırı sağcı AFD birinci parti. Irkçılık bulaşıcı bir unsur, bulaştığı zaman da toplumsal hayata çok zarar verecek olaylara evrilir" uyarısında bulundu. Kılıç, Almanya'da azınlıkların birçok siyasi faaliyete katılmasının engellendiğine ve söz hakkı verilmediğine değinerek, "Bize 'Ülkenizde sandıktan çıkmış bir partiyi engelleyemezsiniz' diyenler nasıl oluyor da kendi ülkelerinde siyasi olarak oy almış siyasetçiyi kabul etmeme noktasında?" ifadelerini kullandı.

İSLAMOFOBİ RAPORUNDA İSLAMOFOBİK İFADELER

Kılıç, "Avrupa'da 'Müslümanların hareket ve yaşam alanını bize uyumadıkları sürece kısıtlamamız gerekiyor' diyenler var. Bu Avrupa'nın iddia ettiği ortaya attığı temel değerler ile çelişiyor" dedi. Kılıç, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta İslamofobi ile ilgili bir rapor yayımlandığına değinerek "Rapor İslamofobi üzerine ama yapılan konuşmalara bakıldığında düpedüz ırkçı bir kafa var. 'Sen benim gibi değilsin, benim memleketimde benim inancımın çoğunlukta olduğu bir coğrafyada yaşıyorsan benim gibi yaşayacaksın' diyor. İnsan, düşünceleri, duyguları, inançları, sosyal ağı olan bir varlıktır. Bir insanın bu özellikleriyle yaşamasına izin verilmiyorsa, bu insanın temel hak ve hürriyetleri yaşama hakkı elinden alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

NATO STANDARTLARI GERİSİNDE

Kılıç, Almanya'nın savunma bütçesine 100 milyar Euro ayırma kararına ilişkin "Bu silahlanma bütçesi değil. Bunun nedeni Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar yılı ihmal edilmiş, silah sistemlerinin altyapısı ve kabiliyetleri açısından NATO standartlarının çok gerisine düşmüş olması" şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN İLE SÜREÇ OLUMLU

25 Mart'ta Ermenistan'da, Eylül'de Türkiye'de Ermenistan-Türkiye arasında futbol maçları olacağını belirten Kılıç, "Milli takımımız oraya gidecek belki bizler de gideriz. Normalleşme süreci olumlu gidiyor. Azerbaycan ile de olumlu. Provokasyonlara başvurmadan yürünmesi lazım" dedi.