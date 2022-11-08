Türkiye'den destek istediler! Ata Vatan'a jest

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binasına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Soylu, Ajikeyev ile heyetler arası yaptığı görüşmede, Türkiye'nin afetle mücadelede çok başarılı adımlar attığını ve bütünleşik afet yönetimi sistemini uyguladıklarını belirtti.

Bu kapsamda afete ilişkin mesajlı uyarı sistemini hayata geçirdiklerini anımsatan Soylu, "AFAD, özellikle yasalar, kurumlar ve etkin tedbirler, sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesiyle, etkin stratejileri, güncel teknoloji ve afet iletişim altyapısıyla dünyanın önemli kurumlarından birisi haline gelmiştir." dedi.

Soylu, AFAD'ın, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Bizim arama kurtarmada ve müdahalede ortak bir birim oluşturmamız lazım. Türk Devlet Teşkilatlarında böyle bir adımı atıyoruz. AB'nin kendine ait böyle bir hattı var ama eksik olan Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar'da bir birlikteliğin oluşması." diye konuştu.

Afet tatbikatlarının ve insani yardım çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Soylu, iki bakanlık arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Soylu, Acil Durumlar Bakanlığı envanterindeki Mi-8 MTV helikopterin bakım ve onarımının yapılması ve talep edilen kredi desteğinin sağlanması için çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.



- "YARDIMLAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

İçişleri Bakanı Ajikeyev de Türkiye ile 2012'de yapılan işbirliği kapsamında afetle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ve Ekim 2021'deki görüşme sonucu Türkiye'den verilen yardımların Kırgızistan'da etkisini gösterdiğini söyledi.

Su arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bot desteği verildiği için teşekkür eden Ajikeyev, "Biz umuyoruz ki bundan sonraki çalışmalarımız, 2023'ten itibaren daha da ivme kazanarak devam etsin. Geriye dönüş gibi bir şey olmasın." ifadesini kullandı.

Ajikeyev, Acil Durumlar Bakanlığı envanterindeki Mi-8 MTV helikopterin kullanım süresi sona erdiği için kullanılamadığını, bakım ve onarımı için Türkiye'den destek istediklerini bildirdi.

Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki olası orman yangınlarıyla mücadeleye de destek verebileceklerine işaret eden Ajikeyev, Türkiye'den 2017'de sağlanan 100 milyon dolar hazine kredisi desteğinin 96 milyon dolarını alarak, afetle mücadelede kullandıklarını ve kalan kredi borcunu da talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Heyetler arası toplantı öncesi Soylu, Ajikeyev ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile güvenlik anlaşmasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Türkiye'nin tüm imkanlarının Kırgızistan'ın emrinde olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu'ya, Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Dairesi (TEM) Dairesi Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti.