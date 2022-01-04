Türkiye'den dost ülkeye askeri destek

Türkiye Gazetesi 4 Ocak 2022 Salı 08:40 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 08:40

Son dönemde Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletleri ile savunma sanayi alanında yakın iş birliği yapan Türkiye'nin, iş birliği halkasına Özbekistan da ekleniyor. İki ülke arasında savunma sanayii ürünlerinin üretimi konusunda teknoloji transferi yapılacak ve ihtiyaç duyulan ürünler karşılıklı olarak tedarik edilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye ve Özbekistan'ın askerî eğitim ve öğretim kurumları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı geliştirecek. Millî tatbikatlara gözlemciler gönderilecek ve askerî heyet ziyaretlerinin sayısı artırılacak. Askerî teknolojiler ve askerî tıp alanında koordinasyon ve bilgi akışı güçlendirilecek. Askeri lojistik sistemlerinin karşılıklı incelenmesi, askerî istihbarat, lojistik iş birliği, hibe, muhabere, elektronik bilgi sistemleri ve siber savunma gibi çeşitli alanlarda bilgi ve tecrübeler Özbekistan ile paylaşılacak. İhtiyaç hâlinde envanterdeki sistemler ve platformların bakım ve modernizasyonu konusunda iş birliği yapılacak.

AKAR ZİYARET ETMİŞTİ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Ekim 2020'de Kazakistan'a ve Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaretlerde önemli temaslarda bulunmuş, iki ülke ile askerî ve savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bakan Akar, geçtiğimiz yıl da Kırgızistan'a ve Tacikistan'a gitmişti. Akar ziyaretinde, askerî ve savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulamıştı.