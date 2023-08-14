Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Provokatif eylemlerden kaçının

Bakanlıktan Laçın Yolu'ndaki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığına vurgu yapıldı.

Bakü'nün uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişelerin dikkate alınmadığı ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri aldığı altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu'ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahların tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ile insani alandaki çabalarının desteklenmesi ve durumu daha da ağırlaştırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğine inanmaktadır."