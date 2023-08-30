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Politika

Türkiye'den Gabon açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Gabon'da meydana gelen gelişmelerin 'yakından ve dikkatle' takip edildiğini bildirdi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Türkiye'den Gabon açıklaması
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Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gabon'da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

  • dışişleri
  • Gabon gelişmeleri
  • barış ve istikrar

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