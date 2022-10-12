Türkiye'den ilk F-16 açıklaması! Sözcü Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti. Sohbet sırasında Sözcü Kalın ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.

"F-16 TÜRKİYE ADINA OLUMLU BİR ADIM"

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

F-16 SATIŞINA İLİŞKİN YUNANİSTAN ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisi'nde NDAA'ya Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmişti.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI KOŞULLARA BAĞLAYAN EKLEMELER ÇIKARILMIŞTI



Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarılmıştı.