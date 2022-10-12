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Politika

Türkiye'den ilk F-16 açıklaması! Sözcü Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik Sözcü Kalın, 'F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Türkiye'den ilk F-16 açıklaması! Sözcü Kalın: Türkiye adına olumlu bir adım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti. Sohbet sırasında Sözcü Kalın ABD Senatosunun F-16 satışıyla ilgili attığı adımı Türkiye adına olumlu gördüklerini bildirdi.

"F-16 TÜRKİYE ADINA OLUMLU BİR ADIM"

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, şunları söyledi:

"Bizim istediğimiz şekilde Kongreye gitmesinin önü açılmış oldu. Ama o, ara seçimlerden sonra Kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz."

F-16 SATIŞINA İLİŞKİN YUNANİSTAN ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisi'nde NDAA'ya Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmişti.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI KOŞULLARA BAĞLAYAN EKLEMELER ÇIKARILMIŞTI

Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarılmıştı.

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