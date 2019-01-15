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Türkiye'den insanlık dersi

Türkiye iç savaş ve yoksulluk nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan 4 milyon 800 bin göçmen ve sığınmacıya kucak açtı. Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye bu alanda ilk sırada yer aldı. 

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TBMM İnsan Hakları Komisyonu ‘Göç ve Uyum’ Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye’de bulunan göçmen ve sığınmacılara ilişkin verileri açıkladı. Uslu, 4 milyon 800 bin göçmenden yaklaşık 800 bininin değişik nedenlerle ikamet izniyle yaşayan Avrupalı göçmenler olduğunu söyledi. Geçici koruma statüsüyle Türkiye’de 3 milyon 660 bin Suriyeli olduğnu belirten Uslu “Dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkeler arasında ilk sıradayız. 7 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Bunun yüzde 60’ı Türkiye’de şu anda” dedi. 

Uslu “Bugün Türkiye’de 1 milyon eğitim çağında Suriyeli çocuk var. 606 bin Suriyeli çocuk eğitime devam ediyor. Bunun 100 bini geçici eğitim merkezlerinde. Geri kalan çocuklar Milli Eğitim’e bağlı okullarımızda. Eğitim dışında Suriyelilere sağlık hizmetleri de veriyoruz” diye konuştu. 

36 BİNİ OY KULLANACAK 

AK Partili Uslu, Türkiye’de ki Suriyelilerin tamamının oy kullanacağı iddialarının da doğru olmadığını belirterek şöyle dedi: 72 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bunlardan 36 bini oy kullanacak. Aralarında doktor olanı var, iş adamı olanı var. Ekonomik akademik potansiyele sahip olanları Türk vatandaşı yapıyoruz. Bunların başka ülkelere kayıp gitmesini istemiyoruz. 

Maaş yok yardım var 

Atay Uslu, Suriyeli sığınmacılara maaş verildiği yönündeki iddialarla ilgili ise “Suriyelilere asla maaş verilmiyor. Suriyelilerin geçimini sağlamak için yardım yapılıyor. Bu yardımı sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları yapıyor. Bu günlerde ‘sosyal uyum yardımı’ adı altında Avrupa Birliği’nden (AB) aldığımız fonlarla yaptığımız yardımlar var. Yaklaşık 1,4 milyon Suriyeliye AB’den alınan fonlardan aylık 120 TL’lik bir ücret ödeniyor. Bunun da belli şartları var. Mutlaka ailede çalışma çağında birinin olmaması gerekiyor” dedi. 

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