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Politika

Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınayarak Irak'ın yanında olduğunu vurguladı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:16
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir pazar yerinde düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Bağdat'ın merkezinde bugün düzenlenen intihar saldırısında 28 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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