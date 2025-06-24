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Politika

Türkiye'den İran ve İsrail'e çağrı: Riayet etmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz' açıklamasında bulundu.

24 Haziran 2025 Salı 13:38 - Güncelleme:
Türkiye'den İran ve İsrail'e çağrı: Riayet etmeye davet ediyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Bununla beraber, ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyoruz.

Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz.

Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır.

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