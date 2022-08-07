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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz' denildi.

7 Ağustos 2022 Pazar 16:41 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları, ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yapılan baskıyı ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.

Açıklamada, "Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır" denildi.

Bakanlık, İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yineledi.

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