Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde, şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye için Türk bayrağının yarıya indirilmesi İsrail'i rahatsız etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından, Katz'e tepki gösteren paylaşımda bulundu.

Keçeli, paylaşımında, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya hesabından Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin, diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLMİŞTİ

Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirilmişti.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya çekilmişti.