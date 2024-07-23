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Politika

Türkiye'den İsrail'in UNRWA çabasına sert tepki: Terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına ilişkin, 'Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez.' ifadesini kullandı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 14:38 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'in UNRWA çabasına sert tepki: Terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez
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Bakanlık, İsrail parlamentosunun UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama çabalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail parlamentosunun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmalarının, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi.

1949'da BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA'nın, milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sunduğu ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistinli mültecilerin en temel haklarını ellerinden almak istediği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez.

Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve ajansa destek vermeye davet ediyoruz."

İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.

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