İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6357
  • EURO
    10,5634
  • ALTIN
    526.871
  • BIST100
    1432.04
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik tepki
Politika

Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine yönelik tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 08:23 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:23
ABONE OL

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.