Türkiye'den İsveç'e tarihi uyarı: Dünyada infiale neden olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç'te izin verilen eyleme sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar. Irkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını söylediler. Umarım o saate kadar İsveç makamları buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak" dedi.