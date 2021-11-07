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Politika

Türkiye'den 'Kazımi' açıklaması: Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

DHA7 Kasım 2021 Pazar 11:43 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 12:00
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Açıklamada, Türkiye'nin kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak'ın yanında yer alacağı belirtilerek "Irak'ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

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