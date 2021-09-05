Türkiye'den komşuya destek mesajı! ''Hazırız''

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetindeki Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."