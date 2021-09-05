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Politika

Türkiye'den komşuya destek mesajı! ''Hazırız''

Dışişleri Bakanlığı'nca, Irak güvenlik güçleriyle DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 'Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz' açıklaması yapıldı.

AA5 Eylül 2021 Pazar 13:57 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 14:00
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetindeki Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

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