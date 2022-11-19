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Politika

Türkiye'den Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleriyle ilgili kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalayla Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemeleri kınandı.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Türkiye'den Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleriyle ilgili kınama mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 18 Kasım'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından acil toplantı düzenlemişti.

Toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katılmıştı.

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