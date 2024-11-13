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Politika

Türkiye'den Libya'da barış çağrısı: Bingazi Başkonsolosluğu yeniden faaliyette

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'nin, Libya'nın siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün korunması ile ülkede kalıcı istikrar, barış ve refah tesisi gayretlerine desteği sürüyor. Bu bağlamda Türkiye'nin Libya Bingazi Başkonsolosluğu'nun yeniden faaliyete alındığı bildirildi.

13 Kasım 2024 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Türkiye'den Libya'da barış çağrısı: Bingazi Başkonsolosluğu yeniden faaliyette
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'nın siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün korunması ile ülkede kalıcı istikrar, barış ve refah tesisi gayretlerine Türkiye'nin desteği sürüyor. Türkiye şahsiyetleri değil, kurumları esas alan, ilkelere dayalı bir siyasa izliyor.

Libya'nın Batısı, Doğusu ve Güneyine bir bütün olarak yaklaşılıyor.

Tüm kesimlerle temaslar, Türkiye'nin evsahipliğinde gerçekleşenler dahil, uluslararası toplantı ve görüşmeler ile karşılıklı ziyaretler yoluyla pekiştiriliyor.

Faaliyetlerine yeniden başlayan Bingazi Başkonsolosluğuyla beraber, Libya'da güvenlikten enerjiye, ticaretten kalkınmaya, muhtelif kulvarlarda çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor.

"ÇABA GÖSTERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlıktan alınan bilgide şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne dek olduğu üzere, ilerleyen süreçte de, kardeş Libya'da anlaşmazlıkların uzlaşı temelinde halli, sükunetin korunması, güven tesisi ve seçimler hedefli siyasi sürecin ilerletilmesine katkı vermeye devam edeceğiz.

Bu amaçla, Libyalı tüm kesimlerle görüşmeyi ve Libya'nın selametini ve esenliğini önceliklendiren ortak bir paydada buluşulması için çaba göstermeyi sürdüreceğiz."

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