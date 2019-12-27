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Politika

İletişim Başkanı Altun, “Libya hükümeti, Türkiye’nin askeri desteğini talep etti”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Libya hükümeti, Türkiye’den askeri destek talebinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz” dedi.

IHA27.12.2019  20:43 - Güncelleme: 27.12.2019  20:53
İletişim Başkanı Farettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya hükümeti, Türkiye’den askeri destek talebinde bulundu. 


Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz’de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir. 


Libya’da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir. Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya’nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz." dedi.


İletişim Başkanı Altun, açıklamasına şöyle devam etti:
"Libya’da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye’nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya’da hem de Akdeniz’de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız”

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