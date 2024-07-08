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Politika

Türkiye'den LYUSK'un çalışmalarına destek

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu (LYUSK) Başkanı İmad es-Sayih'le yaptığı görüşmede Türkiye'nin LYUSK'un çalışmalarına desteğini yeniledi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Türkiye'den LYUSK'un çalışmalarına destek
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Begeç'in LYUSK Başkanı Sayih'e nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Begeç'in görüşmede Türkiye'nin Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun çalışmalarına desteğini yenilediği aktarıldı.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Begeç ve Sayih'in görüşmede, seçimlerin yapılması için önerilen teklifleri desteklemenin yolları ile seçimlerin yapılmasında uluslararası toplumun desteğini ele aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin Libya'da genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusundaki desteğini ifade eden Begeç'in yaklaşan belediye meclisi seçimlerinin hazırlıklarını yapan Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun çabalarından övgüyle söz ettiği aktarıldı.

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