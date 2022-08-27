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Politika

Türkiye'den Macron'a çok sert tepki: Önce kendi sömürgeci geçmişinle yüzleş

Dışişleri Bakanlığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, 'Fransa başka ülkelere ithamda bulunmadan kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli.' denildi.

IHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan beyanları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasını "talihsizlik" olarak niteleyen Sözcü Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN KENDİ SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞEBİLECEK OLGUNLUĞA ERİŞMESİNİ UMUYORUZ"

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."

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