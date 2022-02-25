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Politika

Türkiye'den 'Montrö Sözleşmesi' açıklaması: Bu konu gayet açık ve net

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında savaş halinin hukuken kabul edilmesi durumunda Montrö anlaşması bağlamında boğazlardan savaş gemilerinin geçişinin yasaklanacağını ancak yine anlaşma uyarınca Rus gemilerinin kendi ülkelerindeki üslerine dönmek için boğazları kullanmasının engellenemeyeceğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi25 Şubat 2022 Cuma 12:27 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 12:43
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Rusya'nın Ukrayna'ya dün sabah başlattığı askeri müdahalesinin ardından, Ukrayna Türkiye'den boğazları Rusya'ya kapatmasını istedi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan açıklamalarında Bakan Çavuşoğlu "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin, Boğazlar'ın Rus savaş gemilerine kapatılması talebi" ile ilgili bir soru üzerine, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması'nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması'nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır... Boğazlar'dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir" dedi ve ekledi:

"Ama Montrö Sözleşmesi'nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız."

Haberde, ancak yasaklansa da Rusların böyle bir hakkının olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19., 20. ve 21. Madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir. Tabii bu da Türkiye'nin Rusya'nın saldırısını bir "savaş olarak" nitelemesini gerektiriyor" dedi.

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