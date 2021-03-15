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Politika

Türkiye'den Myanmar'daki darbecilere kınama

Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 19:24 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:16
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Yangon kentinde dün yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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