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Politika

Türkiye'den Nancy Pelosi'ye sert tepki: ABD açıklık getirmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ziyareti esnasında yaptığı açıklamalardan ötürü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi. Oktay, 'Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ziyareti esnasında yaptığı açıklamalardan ötürü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez.

Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli bir kaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir.

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum.

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