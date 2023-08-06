Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Pakistan'da bugün Karaçi-Ravalpindi seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Olay

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin 10 vagonunun raydan çıkması sonucu 28 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirmişti.