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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

AA3 Nisan 2022 Pazar 10:17 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 10:18
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüşmesinde, Pakistan'daki iç siyasi gelişmeler ele alındı.

Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümetine karşı bugün güvensizlik oylaması yapılacak.

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

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