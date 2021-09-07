İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2021 Salı / 30 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,283
  • EURO
    9,8467
  • ALTIN
    484.796
  • BIST100
    1472.71
Politika

Türkiye'den Pençşir açıklaması

Pençşir'de Taliban ve direnişçiler arasında yaşanan çatışmalara değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Afganistan'da çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz' dedi.

7 Eylül 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 10:39
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Kabil Havalimanı) Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor"

"Afganistan'ın çöküşü hepimizi etkiler"

"(Pençşir'deki çatışmalar) Afganistan'da çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz"

"(Taliban'ın tanınması) Bu konuda aceleci olmamak lazım. Şartlara ve gelişmelere göre adım atacağız"

"(Taliban'ın daveti) Şu anda hükümet kurulmadı. Bize gelen bir davet olmadı."

"(Afgan göçü) İran'dan tedbir almasını istiyoruz. Sınırda aldığımız tedbirler her geçen gün artıyor"

"(AB ile göç mutabakatı) Güncellemeler yapılması gerekiyor. Bu ortak sorunsa adil bir külfet paylaşımı olmalı"

"(BAE ile normalleşme süreci) Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluk-düşmanlık yok"

"(Mısır heyeti Türkiye'de) Süreç sonunda karşılıklı büyükelçi atayabiliriz. Müzakereler olumlu sonuçlanırsa bunu yaparız"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.