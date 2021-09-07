Türkiye'den Pençşir açıklaması

7 Eylül 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 10:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Kabil Havalimanı) Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor"



"Afganistan'ın çöküşü hepimizi etkiler"

"(Pençşir'deki çatışmalar) Afganistan'da çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz"

"(Taliban'ın tanınması) Bu konuda aceleci olmamak lazım. Şartlara ve gelişmelere göre adım atacağız"

"(Taliban'ın daveti) Şu anda hükümet kurulmadı. Bize gelen bir davet olmadı."

"(Afgan göçü) İran'dan tedbir almasını istiyoruz. Sınırda aldığımız tedbirler her geçen gün artıyor"

"(AB ile göç mutabakatı) Güncellemeler yapılması gerekiyor. Bu ortak sorunsa adil bir külfet paylaşımı olmalı"

"(BAE ile normalleşme süreci) Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluk-düşmanlık yok"

"(Mısır heyeti Türkiye'de) Süreç sonunda karşılıklı büyükelçi atayabiliriz. Müzakereler olumlu sonuçlanırsa bunu yaparız"