28 Ekim 2021 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yürütülen F-35 ve F-16 müzakereleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"F-16'LARIN TÜRKİYE'YE VERİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN DEVREYE GİRDİLER"

F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin engellenmesi için farklı lobilerin devrede olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "11 kongre üyesi var. Kongreden onay önemli. Biz S400'ü neden aldık? ABD kongreyi bahane edip Patriot'ları bize satmadı biz de başka kaynaklara yöneldik. Şimdi kongreden böyle bir mektup gelebilir ama burada daha çok ABD yönetiminin tutumu önemli. Yönetim kongreyi ikna edebilir. Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu an ihtiyacının yüzde 75'ini üretiyor" dedi.

"TÜRKİYE, F-45 PROGRAMINDAN HAKSIZ YERE ÇIKARILDI"

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından haksız şekilde çıkardığını söyleyerek, "F-35'lerin alımı için ödeme yapıldı. ABD'de bulunan uçaklar bile Türkiye'ye verilmedi. Ya Türkiye'nin F-35 programına dönmesi lazım; Türkiye'nin parasının ödendiği F-35'lerin verilmesi lazım ya da ödediğimiz paranın Türkiye'ye verilmesi lazım" diye konuştu.



"ABD VERMEZSE SU-35 VE SU-57 SEÇENEKLERİ DEVREYE GİRER"

Türkiye'ye yönelik çifte standartların NATO'yu zayıflattığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir ihtiyaç olduğunda başka ülkelere yönelebilir. Alternatiflerimiz var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi uçağımızı üretene kadar ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan alırız. ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer" dedi.