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Politika

Türkiye'den sert tepki! ''İşte modern barbarlık''

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra ABD uçağına tırmanmaya çalışıp kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar tişört oldu. Skandal tişörtlere bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00
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Taliban'ın Kabil'i ve cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına almasından bir gün sonra meydana gelen kaosta en az yedi kişi hayatını kaybetti. Ülkeden tahliyeler sürerken metrelerce yükseklikten düşen Afganların görüntülerinden tişört yaptılar. Uçaktan düşen Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.

Üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı bulunan tişörtler sosyal medyada infial yarattı. ABD'de satışa sunulan skandal tişörtlere büyük tepki geldi.

SÖZCÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ: MODERN BARBARLIK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklamasında şunları söyledi; Önce kötü bir espri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık.

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