Türkiye'den soykırımcı İsrail'e çok sert tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.

BAKAN FİDAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ: CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK VİCDANININ SESİ OLMUŞTUR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki olarak, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykır

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."