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Politika

Türkiye'den stratejik bölgede 'üs' hamlesi! Harekete geçildi: Dengeleri değiştirecek

Doğu Akdeniz'de tek taraflı gayrimeşru adımlar atan Yunan ve Rum ikilisine, Türkiye ile KKTC gereken cevabı sahada veriyor. KKTC, Türk Silahlı Kuvvetleri için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti. Coşkun Başbuğ, 'Üs, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Acilen hayata geçirilmeli. KKTC'nin desteği çok fazla, bu adımı sonuna kadar destekliyorum. KKTC'de güçlü bir kara, deniz ve hava varlığı bulundurmak önemli.' dedi.

Türkiye Gazetesi21 Ekim 2021 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:17
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Yunan ve Rum ikilisinin Doğu Akdeniz'de attığı gayrimeşru adımlara gereken cevap sahada veriliyor, Ankara ve Lefkoşa'nın iş birliğinde üst üste yapılan hamlelerle bölgede stratejik üstünlüğümüz giderek artıyor.

Geçitkale Havaalanı'nı İHA/SİHA'ların kullanımına açan KKTC, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için adada bir deniz üssü inşa edilmesi için harekete geçti.

30 YILLIĞINA TSK'NIN KULLANIMINA SUNULDU

KKTC, İskele'deki Dipkarpaz köyü Zafer Burnu'nda yer alan 145 dönüm araziyi 30 yıllığına TSK'nın kullanıma sundu. Bu üs ile Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerine eşlik eden savaş gemileri daha harekete edebilecek. Gemilerin bakım-onarım-ikmal desteği de daha hızlı olacak.

KKTC'ye üs kurulmasını Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren güvenlik ve terör uzmanı emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ "Üs, bölgedeki dengeleri değiştirecek. Acilen hayata geçirilmeli. KKTC'nin desteği çok fazla, bu adımı sonuna kadar destekliyorum. KKTC'de güçlü bir kara, deniz ve hava varlığı bulundurmak önemli. 1974'ten sonra kara kuvvetleri olarak varlık gösteriyoruz. Deniz ve hava eksiğimiz vardı, şimdi onu da tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz'le ilgili hesap yapanlar bunları dikkate alsın" dedi.

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