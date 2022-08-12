İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2022 Cuma / 15 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9611
  • EURO
    18,5216
  • ALTIN
    1032.34
  • BIST100
    2871
Politika

Türkiye'den Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki Anayasa Komitesi ve müzakere çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin çözüm için her zaman en fazla çaba harcayan ülke olduğunu belirterek, 'Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlemiyor' dedi.

DHA12 Ağustos 2022 Cuma 11:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Krize, halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir. Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran Bilgiç, Suriye halkıyla dayanışmanın da süreceğinin altını çizdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.