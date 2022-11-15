COP27 kapsamında Mısır'ın Şarm El Şeyh'e gelen Kurum, açılışta, uluslararası toplantılarda Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini aktarmaya çalıştıklarını anlattı.



Türkiye standında 65 etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Kurum, çevre ve iklim değişikliği alanlarında bilgi paylaşımı yapıldığını ifade etti.

Dünyanın 1,5 derece ısınmada kalabilmesi amacıyla bir mücadele verildiğini, Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşmasıyla birlikte tüm dünyanın geleceği adına atılacak adımların istişare edildiğini anlatan Kurum, kararlar doğrultusunda hiçbir şeyin geride bırakılmaması için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Kurum, aylardır bakanlığın bilimsel çalışmalar çerçevesinde tüm sektörlerle Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yapması gereken konuşmaları büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ifade etti.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' ANLAYIŞIYLA HİÇBİR ÜLKEYİ GERİDE BIRAKMIYORUZ"

Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı'nı güncelleyeceklerini belirten Kurum, Türkiye'nin tarihi sorumluluğu olmamasına rağmen attığı adımları tüm dünya ülkeleri ile paylaşacaklarını söyledi.

Murat Kurum, "Taraflar Konferansının 27'ncisinde uyum, kayıp-hasar, finans ve azaltım olmak üzere 4 ana başlık altında müzakereler devam ediyor. Burada dar gelirli ülkelerin finansal erişimi noktasında karar alınmaya çalışılıyor ki, biz de dünya beşten büyüktür anlayışıyla hiçbir ülkeyi geride bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tüm dünya ülkelerinin topyekun bu mücadeleye katılmak zorunda olduğunu dile getiren Kurum, belediyelerin sürdürülebilir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğini, emisyon azaltımını sağlayan sanayi, enerji, tarım ve yapı başta olmak üzere 7 ana sektör olduğunu belirtti.

Türkiye olarak belediyelerin yaptığı çalışmaları Türkiye standında anlattıklarını ifade eden Kurum, TBMM Çevre Komisyonu üyesi milletvekilleri ile belediye başkanları ve akademisyenlerin de bulunduğu 595 katılımcı ile Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiklerini vurguladı.



Kurum, Türkiye standında çevre bilincini artıracak sanatsal çalışmaları da katılımcılara sunduklarını, bu kapsamda Deniz Sağdıç ve Hakan Yılmaz'ın dijital sanat çalışmasının da stantta yer aldığını kaydetti.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından da stanttaki sergileri gezdi ve sanatçılardan bilgi aldı.

Kurum bu sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, standı sanatsal bir anlayışla hazırladıklarını ve insan, çevre ve doğayı merkeze aldıklarını belirterek, sanatçıların atıklardan eserler ürettiğini ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması anlayışıyla sergiler düzenlediklerini dile getirdi.



Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile milletvekilleri, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

Açılışın ardından Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi Lemke ile ikili görüşme yaptı.