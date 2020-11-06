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Politika

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Orta Amerika'da etkili olan Eta Kasırgası dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

AA06 Kasım 2020 Cuma 23:56 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 23:56
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Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika'da meydana gelen Eta Kasırgası'nda yaşanan can kaybı için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orta Amerika bölgesini etkisi altına alan Eta Kasırgası'nın, Guatemala, Honduras, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Belize’de can kaybı ve maddi hasara yol açtığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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