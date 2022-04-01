Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ilişkin AA muhabirinin soruları yanıtladı.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arabuluculuk rolü nedeniyle teşekkür eden Kyslytsya, ''Erdoğan dışında bu kadar çok kişisel zaman ve çaba ayırmaya istekli liderler olduğuna inanmıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kyslytsya, ''Türkiye'den Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters düşecek hiçbir şey beklemeyiz ve özgür, barışçıl ve müreffeh bir Ukrayna Türkiye'nin ulusal çıkarına olur. Bizim Türkiye'yi sevmemizin birçok nedeni var. Dostluğumuzun çok müreffeh ve başarılı bir geleceği olacağını düşünüyorum.'' diye konuştu.

Rusya'nın söylemlerinin aksine bombardımanın ve Rus roketlerinin Ukrayna'da sivil hedefleri vurmaya devam ettiğini belirten Kyslytsya, ''Rusların geri çekilme dediği bana göre birliklerin yeniden konumlandırılması gibi görünüyor.'' ifadesini kullandı.

- RUSYA DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAMIYOR



Rusya'nın güvenilirliğini yitirdiğini belirten Kyslytsya, Moskova'nın diplomatik çözüm istediğine inanmadığını söyledi.

Kyslytsya, ''Rusya, Rusya'ya verdiği zararı hafifletmek istiyorsa, ki uzun yıllar acısını çekecek, müzakere masasında kendine çekidüzen vermeli ve ciddi olmalı çünkü Rusya hiç şüphesiz Ukrayna'da yenilecek. Aksi takdirde ise küresel ölçekte izole edilmiş önemsenmeyen, bir ülke olacak.'' değerlendirmesini yaptı.

- RUSYA'NIN ÖLEN 17 BİN ASKERİ 'BİYOLOJİK TEHLİKE' ARZ EDİYOR



Ukrayna'nın teslim olmayacağını ve sonuna kadar savaşacağını ifade eden Kyslytsya, Rusya'nın Donbas'a odaklanması ve Suriyeli paralı askerlere yöneldiği iddialarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

''Bu, Rus ordusunun dünyanın en büyük ikinci ordusu olduğu efsanesini çürütüyor. Bir aydan daha kısa bir sürede Sovyetler Birliği'nin Afganistan harekatındaki kaybından daha fazla askeri kayıp yaşadılar. Biz 17 binden fazla asker kayıplarının olduğunu tahmin ediyoruz. Ölen Rus askerleri Ukrayna'nın her yerinde ve bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ama artık biyolojik tehlike arz ediyorlar çünkü Ruslar cesetleri toplamak istemiyor, büyük olasılıkla cesetlerle ne yapacaklarını bilmiyorlar, ülkeye götürmek istemiyorlar çünkü çok kayıpları var. İnsani açıdansa inanılır gibi değil çünkü düşman da olsa ailelerince ve onurla gömülmeyi hak ediyorlar.''

Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerinin pazarlık konusu olup olmayacağına ilişkin ise Kyslytsya, ''Bu bir siyasi intihar olur. mümkün değil.'' dedi.

- 50 DEN FAZLA ÜLKE RUSYA'NIN BM ÜYELİĞİNİ SORGULUYOR



Birleşmiş Milletler'de 50'den fazla ülkenin Rusya'nın örgütteki rolünü, yerini ve güçlerinin gözden geçirilmesini istediğini söyleyen Kyslytsya,'' BM Sözleşmesi'nin 4. maddesi BM üyeliğinin barışı seven tüm ülkelere açık olduğunu söyler. Böylesine bir savaş yürüten, barışı sevmeyen bir ülke, veto gücü olmayı bırakın, üye olmaya bile uygun değil.'' ifadelerini kullandı.

Kyslytsya,'' Rusya'nın ayrıca demokratik bir ülke olana kadar BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çıkarılması gerektiğini söyledi.

-PUTİN VE ÇEVRESİNE DAHA FAZLA YAPTIRIM İSTEĞİ



Rusya yönelik yaptırımların ise işe yaradığını belirten Kyslytsya, ''Putin ve yandaşlarına karşı da fazla yaptırım uygulanmalı.'' diye konuştu.

Avrupa'nın Rus gazına bağımlığını da değerlendiren Kyslytsya, ''Rus enerji kaynaklarından bağımsız hale gelmenin gerçekten ulusal çıkarlarına olduğunu anlama noktasındalar.'' değerlendirmesini yaptı.

- NÜKLEER SANTRALLERİN RUSYA'NIN ELİNE GEÇMESİ ENDİŞESİ



Kyslytsya, Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali endişelerine ilişkin ise şunları söyledi:

''Dünyadaki herkes nükleer savaştan endişe duymalı ve hiç kimse bunun yaşanmamasını istemiyor. Nükleer savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu durum Putin'in düğmeye basması sonucu nükleer bir füzenin Avrupa'nın üzerinde uçacağı şeklinde basitleştirilmemeli. Putin nükleer füze konusunda daha çok blöf yapıyor. Bizim asıl endişemiz Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santralleri ele geçirmesi. Avrupa'daki en büyük nükleer santral olan Zaporijya'da korkunç bir şey olursa o zaman tüm Avrupa nükleer tozla kaplanacak ve bu 1986'daki Çernobil nükleer kazasından 10 kat daha tehlikeli.''

- UKRAYNA KENDİNİ SAVUNAMAZSA BİR SONRAKİ HEDEF NATO ÜLKESİ OLACAK



Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu ve Ukrayna'yı savunamayan NATO'nun Ukrayna'ya silah sağlamasının kendi çıkarına olacağını söyleyen Kyslytsya, ''Ukrayna kendini savunmazsa Rusya'nın sonraki hedefi bir NATO ülkesi olacak.'' dedi.

- ULUSLARARASI TOPLUMDAN GÜVENCE TALEBİ



Uluslararası toplumdan bugün yaşananların bir daha asla olmayacağına dair güvence istediklerini belirten Kyslytsya, şunları kaydetti:

''Savaş biterse ve ülkemizi, yollarımızı, hastanelerimizi, altyapımızı yeniden inşa edersek 10 yıl sonra bunun bir daha yaşanmayacağından kesinlikle emin olmak istiyoruz.''

Putin'i "ne kadar boyanırsa boyansın kapanmayacak zehirli bir küf"e benzeten Kyslytsya, "Rusya'nın şeytani diktatörlükten kurtulması ve Ruslara demokratik bir ülke inşa etme şansı verilmesi gerektiğini" söyledi.