Türkiye'den Ukrayna ve Rusya'ya çağrı: Antalya Forumu'nda buluşturmak isteriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de açıklama yaptı.
Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı
Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Amacımız bu savaşın daha fazla sürmemesi. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Antalya'daki forumda tarafları buluşturmak isteriz
Dün itibariyle Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşın tahliyesi gerçekleşti. Birkaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza 'Oradan ayrılın' çağrısında bulunduk, her gün oradan da tahliyeler gerçekleşiyor
Bugün Kiev'den, Harkiv'den ve Dnipro'dan birer tren, Lviv'den iki otobüs, Odessa'dan 2 veya 3 otobüs yola çıkacak
Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye edeceğiz
Gemilerimizin de oradan çıkması için Rus tarafıyla temasımız var
Hava sahamız kapılı olsaydı Agit Misyonu'nu getiremezdik
Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli