Türkiye'den Ukrayna ve Rusya'ya çağrı: Antalya Forumu'nda buluşturmak isteriz

4 Mart 2022 Cuma 15:30 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 15:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de açıklama yaptı.



ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı

Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Amacımız bu savaşın daha fazla sürmemesi. Bunun için de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Antalya'daki forumda tarafları buluşturmak isteriz

Dün itibariyle Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşın tahliyesi gerçekleşti. Birkaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza 'Oradan ayrılın' çağrısında bulunduk, her gün oradan da tahliyeler gerçekleşiyor

Bugün Kiev'den, Harkiv'den ve Dnipro'dan birer tren, Lviv'den iki otobüs, Odessa'dan 2 veya 3 otobüs yola çıkacak

Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye edeceğiz

Gemilerimizin de oradan çıkması için Rus tarafıyla temasımız var

Hava sahamız kapılı olsaydı Agit Misyonu'nu getiremezdik

Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli

