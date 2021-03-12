Türkiye'den Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ait açıklama

AA 12 Mart 2021 Cuma 21:15 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 21:15

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 7'nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen gayriresmi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Bakan Yardımcısı Kıran, yakın tarihte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İnsan Hakları Konseyinde Kırım konusunda gerçekleşen yan etkinlikleri de desteklediklerini belirtti.

Kıran, Kırım'ın yasa dışı ilhakının üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Kırım'daki durum bölgesel güvenliği tehdit etmeye devam ediyor." dedi.

Bu konuyu gündemde tutmanın uluslararası toplumun bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kıran, "Bu konuda açık ve tutarlı bir politika benimsiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyoruz. Yasa dışı ilhakı tanımıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız hem hukuki hem ahlaki temellere dayanıyor. Ukrayna'yla iş birliğimiz, artan üst düzey ziyaretler ve tesis edilen yeni ikili mekanizmalarla gelişiyor." diye konuştu.

Kıran, iki ülke arasındaki tarihi ve insani bağlar bakımından Kırım'ın önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, "Kırım Tatarları dahil tüm toplumlar yurtlarında barış ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir." diye konuştu.

"Türkiye, Tatar halkının yanındadır"

Türkiye'nin 3 milyondan fazla Tatar asıllı vatandaşa ev sahipliği yaptığını ve Tatarların tarih boyunca çok acı çektiğini aktaran Kıran, 2014'teki ilhaktan sonra 25 binden fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, kalanların da günlük hayatta zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

Kıran, "Tatarlara yönelik siyasi yargılamalar ve hukuka aykırı tutuklamalar büyük endişe yaratıyor. Türkiye, Tatar halkının yanındadır ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli desteği vermektedir. Yarımada'daki tüm topluluklar barışı, refahı ve özgürlüğü hak ediyor." ifadesini kullandı.

Bu toplulukların taleplerinin uluslararası gündemin üst sıralarında tutulmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kıran, bu konunun uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi için uluslararası toplumun daha yakın ilgi göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kıran, bu nedenle Kırım Platformunu kararlılıkla desteklediklerini, bu platformun uluslararası toplumun Kırım'a ilgisini artıracağına inandıklarını kaydetti.