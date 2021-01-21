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Politika

Türkiye'den Ukrayna'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Ukrayna'ya huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı verildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:41
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Dışişleri Bakanlığı, Harkov şehrinde bir huzurevinde hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dilendi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi ölmüş, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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