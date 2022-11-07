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Politika

Türkiye'den yardım istedi: Tehdit altındayız

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesinde artan kuraklık için Türkiye ve İran'dan yardım istedi. Reşit, 'Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak'ın yüzde 40'ı tehdit altında' dedi.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Türkiye'den yardım istedi: Tehdit altındayız
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Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti. Reşit, Irak'ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "Irak'ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor" dedi.

'KÜRESEL ISINMADAN EN ÇOK ETLİLENEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Irak'ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran'ı bu krizi aşmak için işbirliğine davet etti. Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Reşit, "Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak'ın yüzde 40'ı tehdit altında" dedi.

  • Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit
  • Irak
  • Abdüllatif Reşit

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