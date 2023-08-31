Türkiye'den yoğun tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Uraloğlu: Gereken desteği vermeye hazırız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zarar gören otoyollar ve ulaşım altyapısının yeniden inşası ele alındı.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı olan ve 17 Temmuz'da süresi dolan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz. Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ULAŞTIRMA ALTYAPISI YATIRIMLARI KONUSUNDA GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Savaş süreci ve Kırım'ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye tarafının durduğu noktanın açık ve net olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanı'mız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu hususta hangi konumda nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına yönelik yapılacak yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye olarak, Ukrayna'ya ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.