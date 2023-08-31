İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6576
  • EURO
    28,9599
  • ALTIN
    1664.13
  • BIST100
    7938.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den yoğun tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Uraloğlu: Gereken desteği vermeye hazırız
Politika

Türkiye'den yoğun tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Uraloğlu: Gereken desteği vermeye hazırız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını takip ettiklerini belirterek, 'Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Türkiye'den yoğun tahıl koridoru diplomasisi! Bakan Uraloğlu: Gereken desteği vermeye hazırız
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zarar gören otoyollar ve ulaşım altyapısının yeniden inşası ele alındı.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı olan ve 17 Temmuz'da süresi dolan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz. Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ULAŞTIRMA ALTYAPISI YATIRIMLARI KONUSUNDA GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Savaş süreci ve Kırım'ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye tarafının durduğu noktanın açık ve net olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanı'mız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu hususta hangi konumda nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına yönelik yapılacak yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye olarak, Ukrayna'ya ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

  • Ulaştırma
  • Altyapı
  • Dışişleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.