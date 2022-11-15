Türkiye'den Yunan bakana çok sert cevap: Aymaz, densiz...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un, ülkesine teröristlerin girişine izin vermeyecekleri açıklamasına ilişkin, "Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aymaz, densiz Takis Theodorikakos. Sınırları koruduğunuz belli, PKK'nın Lavrion kampından. Sınırları koruduğunuz belli, aldığınız FETÖ'cülerden. Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YAKALANMASAYDI YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Yunanistan Halkı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ülkesinin Skai TV kanalına verdiği demeçte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir için kullandığı, "Yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı." ifadelerine yanıt verdi.

"YUNANİSTAN TOPRAKLARINDA TERÖRE İZİN VERMEZ"

Theodorikakos bir televizyonkanalına yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Soylu'nun ifadelerini reddederek, "Yunanistan'ın topraklarında teröre izin vermeyeceğini." söyledi.

"KİMSE ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARDAN GİREMEZ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve kimse ülkeye yasa dışı yollardan giremez, bu nedenle Yunanistan topraklarında teröristleri asla kabul etmez." ifadelerini kullanan Yunan Bakan, "Yunanistan, nerede olursa olsun ve kime karşı yapılırsa yapılsın, ilke olarak her türlü terör eylemine karşıdır." diye konuştu.