Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz

03 Eylül 2020 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 00:39

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunanistan'ın Anadolu Ajansı muhabirinin kimliğini ifşa etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz." dedi.

Altun ayrıca "En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." ifadelerini kullandı.