İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3858
  • EURO
    8,7657
  • ALTIN
    460.754
  • BIST100
    1083.91
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz
Politika

Türkiye'den Yunanistan'a ültimatom: Saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.' dedi.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:32 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 00:39
ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yunanistan'ın Anadolu Ajansı muhabirinin kimliğini ifşa etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz." dedi.

Altun ayrıca "En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.