Türkiye'den Yunanistan'ın hadsiz açıklamasına sert tepki: Biraz medeni olun

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik çirkin ifadelerine sert tepki gösterdi. Göçmenlere yönelik kendi zulümlerini görmezden gelen Yunanistan'a, "Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz." şekline tepki gösterdi.

"BİRAZ MEDENİ OLUN"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır" ifadelerine sert cevap verdi.

Sözcü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı tavrını hatırlatarak, "Türkiye'de tek bir insan hakları vakası bulamadığınız için, yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de bitmiş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun" ifadelerini kullandı.

"GİZLEME GİRİŞİMİNİZ UTANÇ VERİCİ"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ise Yunanistan'ın küstah paylaşıma yönelik, " "Türkiye'nin masum insanlara karşı böylesine insanlık dışı bir muamelesini anlatan tek bir vaka veya rapor yok. OLAF'ın insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu gizleme girişiminiz şaşırtıcı değil, sadece utanç verici. Bu tesadüf olamaz... " şeklinde tepki gösterdi.