İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2022 Pazar / 21 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Türkiye'den Yunanistan'ın hadsiz açıklamasına sert tepki: Biraz medeni olun
Politika

Türkiye'den Yunanistan'ın hadsiz açıklamasına sert tepki: Biraz medeni olun

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, göçmenlere yönelik insanlık dışı hareketlerini görmezden gelip Türkiye hakkında çirkin açıklamalarda bulunan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin iddialarına ilişkin, Sözcü Çataklı, 'Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun” ifadelerini kullandı.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'ın hadsiz açıklamasına sert tepki: Biraz medeni olun
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik çirkin ifadelerine sert tepki gösterdi. Göçmenlere yönelik kendi zulümlerini görmezden gelen Yunanistan'a, "Yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de olmuş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz." şekline tepki gösterdi.

"BİRAZ MEDENİ OLUN"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi'nin "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır" ifadelerine sert cevap verdi.

Sözcü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere karşı insanlık dışı tavrını hatırlatarak, "Türkiye'de tek bir insan hakları vakası bulamadığınız için, yaptığınız zulmün görüntüsünü Türkiye'de bitmiş gibi ifşa etmeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun" ifadelerini kullandı.

"GİZLEME GİRİŞİMİNİZ UTANÇ VERİCİ"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ise Yunanistan'ın küstah paylaşıma yönelik, " "Türkiye'nin masum insanlara karşı böylesine insanlık dışı bir muamelesini anlatan tek bir vaka veya rapor yok. OLAF'ın insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu gizleme girişiminiz şaşırtıcı değil, sadece utanç verici. Bu tesadüf olamaz... " şeklinde tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.