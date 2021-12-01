''Türkiye'nin Azerbaycan'a sahip çıktığı gibi Rusya bize sahip çıkmıyor''

AA 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 11:21

Ermenistan'da hükümet ile halk arasında danışma organı görevi yapan Halk Konseyi Başkanlığı da yapmış Styopa Safaryan, AA muhabirine, ülkesinin Türkiye ve bölgeyle ilişkilerini değerlendirdi.

Safaryan, "Türkiye'nin Azerbaycan'a 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda açıkça verdiği siyasi ve askeri desteğe, bu savaş nedeniyle halkta Türkiye algısını daha kötü hale getiren sorunlara, Türkiye'nin Azerbaycan'a bıraktığı ve daha sonra savaşta kullanılan silahlara ve diğer tüm bu sorunlara rağmen iki ülke arasında yeni bir fırsat penceresi açıldı." ifadesini kullandı.

Ermenistan Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı da olan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normale dönmesi gerektiğini savunan Safaryan, Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan askerlerinin bölgeden çekilmesinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırmasını beklediklerini dile getirdi.

- Zengezur meselesi

Normalleşme gündeminde en hassas konunun Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan bağlantısını sağlayacak "Zengezur Koridoru" olduğunu belirten Safaryan, taraflar arasında varılan anlaşmada konunun Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki bağı sağlayacak bir yol olarak geçtiğini söyledi.

Safaryan, Ermenistan'da bazı çevrelerin Zengezur üzerinden Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan bağlantısını sağlayacak bir koridor açılmasını "Ermenistan'ı boğma siyaseti" olarak yorumladığını aktardı.

"Zengezur Koridoru" ifadesini kullanmadan bu yolların açılmasından Türkiye de çok şey kazanır." iddiasında bulunan Safaryan, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan Laçin koridorunun ise farklı bir işleve sahip olduğunu öne sürdü.

Safaryan, "Bu (koridor) ifade kullanılırsa Ermenistan-Türkiye diyaloğu kapanır." iddiasında bulundu.

- Paşinyan'ın durumu

Safaryan, İkinci Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iç politikada büyük sıkıntılar yaşadığını ve tüm eleştirilere rağmen Türkiye ile ikili ilişkiler için adım atmaya çalıştığını savundu.

Paşinyan'ı en fazla zorda bırakan konunun Zengezur meselesi olduğunu kaydeden Safaryan, "Paşinyan, Türkiye'den olumlu sinyal var gibi göstermeye çalışıyor ki, ortak bir gündem oluşsun. Paşinyan, toplumdan eleştiri geleceğini çok iyi bildiği halde bu açıklamaları yapıyor ama Türkiye'den bu durum anlaşılmıyor." diye konuştu.

- Rusya'nın pozisyonu

Safaryan, Rusya'nın ateşkesten sonra bölgeye "gözlemci" adı altında yerleşmesinin "büyük kazanç" olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ermenistan için anlamına dair Safaryan, "Toplumun büyük kısmı belki şöyle düşünüyor; 'Rusya, bizim için Türkiye'nin Azerbaycan ile olduğu gibi bir müttefik değil. Türkiye'nin Azerbaycan'a sahip çıktığı gibi Rusya bize sahip çıkmıyor." dedi.

Safaryan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin çoklu formatla değil iki ülke arasında görüşülerek mümkün olacağını iddia etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zengezur" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT ortak yayınında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan arasında geçen cuma yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Paşinyan ile Sayın Putin'in riyasetinde orada bir toplantı gerçekleştirdiler. Bu toplantıyla ilgili İlham Aliyev kardeşimle yaptığım görüşmede bu toplantının gayet iyi ve verimli geçtiğini söyledi. Bu toplantı vesilesiyle de şu anda Aras Nehri boyunca demir yolu, kara yolu yapımı konusu da çözüldü. Bu atılacak adımla beraber ayrıca Iğdır'a kadar gelecek otoban konusu var. Otoban konusuyla da özellikle Nahcivan sıkıntısını aşmak, diğer taraftan da Ermenistan topraklarından geçmek suretiyle burada Azerbaycan'ın Iğdır ile buluşmasının da gayet başarılı bir adımı atılmış olacak. Bunun yanında gerek kara yolu gerek demir yolu ile insan ve yük taşımacılığında da önemli bir adım atılmış olacak."

