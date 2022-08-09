Türkiye'nin başarısı Avrupa'yı salladı: Akdeniz'in efendisi Erdoğan

Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri barış ve tarafsız diplomatik çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan basınında gündem oldu. Son günlerde çözüme kavuşan küresel tahıl krizindeki başarısıyla da adından çokça söz ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İtalya basınında yer alan "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda övgüler dizildi.

"AKDENİZ'İN EFENDİSİ ERDOĞAN"

İtalya basınından Italia Oggi'de kaleme alınan "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye NATO'da, ancak Rusya'ya yönelik yaptırımları reddediyor. Bunun yerine, savaşan taraflar (Rusya-Ukrayna) arasında bir arabulucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile temaslarına değinilen makalede, "Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik ediyor ve Zelenski'nin teşekkürlerini alıyor." bilgisi yer aldı.

"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE KİLİT BİR OYUNCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de devam eden iç savaşın çözüme yönelik barış ve sükûnet çabalarına değinilen metinde, "Suriye krizinin çözümünde kilit bir oyuncu oldu. Orta Doğu'nun karmaşık sorunlarına herkesle konuşabilen ılımlı bir Müslüman olarak adım atıyor." sözleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomaside kararlı tutumuna da değinilen yazıda, "Erdoğan'ın uluslararası alanda hızlı yükselişi, Avrupa'yı düşünmek için duraklatmalıdır." sözleri paylaşıldı.

"AKDENİZ'İN GERÇEK GÜCÜ HALİNE GELİYOR"

Erdoğan'ın başarısına dayanak olarak yazıda, "Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açısından gerektirebilecek her şeyle birlikte, Akdeniz'in gerçek gücü haline geliyor. Ancak, Avrupa, tepki verme konusundaki acizliğini bir kez daha gösteriyor. Kapısının eşiğindeki bir savaş bile Avrupa'yı uyuşukluğundan kurtaramadı." değerlendirmesine yer verildi.

SAVUNMA SANAYİ DETAYI

Türkiye'nin 2025'te 90 milyon nüfusa sahip olacağını belirtilen basın kuruluşunda, "Türkiye savunma sanayisini güçlendiriyor ve Akdeniz'de önemli bir oyuncu haline geliyor. Tek tek orduların yararsızlığı dikkat çekici olsa da, AB ülkeleri ortak bir ordu çekirdeği bile kurmayı başaramıyor." ifadeleri yer aldı.